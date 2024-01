Stipendi, aumenti 2024: fino a 100 euro in più, chi ci guadagna

Con il taglio del cuneo fiscale chi percepisce uno stipendio superiore a 2.000 euro lordi avrà a un aumento fino a 110 euro al mese

La legge di Bilancio ha introdotto un aumento mensile di massimo 110 euro netti per coloro che hanno una retribuzione superiore ai 2.000 euro lordi. L'incremento sarà comunque meno rilevate in virtù del taglio del cuneo fiscale che è stato prorogato per un altro anno con uno stanziamento di 10 miliardi di euro. L'accorpamento dei primi due scaglioni Irpef, invece, porta a una riduzione del prelievo del 2% sui redditta tra 15.000 e 28.000 euro annui per una spesa per lo Stato di circa 4,3 miliardi.

Con il taglio del cuneo fiscale del 7% chi percerpisce un reddito di 750 euro al mese avrà in tasca 40 euro al mese in più, che diventano 54 euro al mese per uno stipendio di 1.000 euro al mese e 69 euro al mese per 1.500 euro al mese di entrate. Si parla sempre di valori lordi.

Sopra i redditti da 25.000 euro l'anno il taglio del cuneo fiscale si riduce al 6% e per questo chi percerisce, ad esempio, 2.000 euro al mese avrà un vantaggio netto di 84 euro. A cui si aggiungono 16 euro di minori Irpef per un totale di 100 euro.