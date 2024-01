La Casta si alza lo stipendio: per i sindaci fino a 2mila euro in più

Anche le indennità di funzione dei vicesindaci, assessori e presidenti dei consigli comunali saranno adeguate

Capodanno ricco per i sindaci: fino a 2mila euro di stipendio in più. Una volta equiparato il sindaco metropolitano al presidente di Regione, gli altri aumenti sono a cascata. Un regalo di Draghi.



I dettagli

Indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni delle regioni a statuto ordinario incrementata in percentuale al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni.

L’incremento è stato adottato:

in misura graduale per il 2022 e 2023,

e in misura permanente a decorrere dal 2024.

Lo aveva previsto la Legge di Bilancio 2022 (commi 583-587, legge 30 dicembre 2021, n. 234).

Anche le indennità di funzione dei vicesindaci, assessori e presidenti dei consigli comunali saranno adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci con l’applicazione delle percentuali vigenti.

In particolare, a decorrere dal 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario sarà parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni (attualmente pari a 13.800 euro lordi mensili, secondo quanto definito dalla Conferenza Stato - regioni con le delibere del 30.10.2012 e 06.12.2012, n. 235) in relazione alla popolazione risultante dall’ultimo censimento ufficiale, secondo le misure così definite:

100% per i sindaci metropolitani (quindi pari a 13.800 euro lordi mensili);

80% per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti (pari a 11.040 euro lordi mensili);

70% per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti (pari a 9.660 euro lordi mensili);

45% per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti (pari a 6.210 euro lordi mensili);

35% per i sindaci comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti (pari a 4.830 euro lordi mensili);

30% per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti (pari a 4.140 euro lordi mensili);

29% per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti (pari a 4.002 euro lordi mensili);

22% per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti (pari a 3.036 euro lordi mensili);

16% per i sindaci comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti (pari a 2.208 euro lordi mensili).

Ricordiamo che per gli anni 2022 e 2023, l'incremento è stato adottato in misura graduale:

nell'anno 2022 l'indennità di funzione è stata adeguata al 45%

nell'anno 2023 al 68%.