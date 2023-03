La Finlandia nella Nato, veto su Svezia. Il presidente Erdogan avvia l'iter

Nato, la Turchia di Erdogan avvia l'iter per l'annessione della Finlandia

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan durante la conferenza stampa congiunta con l'omologo finlandese Sauli Niinisto ad Ankara, trasmessa dalla tv di Stato turca Trt, ha detto: "Abbiamo deciso di iniziare il processo di ratifica in Parlamento" per l'adesione della Finlandia alla Nato .

"La Nato diventerà più forte con l'adesione della Finlandia e credo che svolgerà un ruolo attivo nel mantenere la sicurezza e la stabilità globali", ha proseguito Erdogan, che ha sottolineato che la Turchia "attribuisce importanza al fatto che la Finlandia continui a sostenere con forza la sua adesione all'Ue".

Invece per quanto riguarda il processo di ratifica del protocollo di adesione della Svezia alla Nato, "sarà direttamente collegato ai passi concreti" che il Paese scandinavo "intraprenderà" nell'ambito della lotta al terrorismo e nello specifico nel contrasto al Pkk, ha continuato Erdogan. "Abbiamo presentato una lista di 120 terroristi. Abbiamo chiesto che ci fossero consegnati. Non è possibile per noi assumere una posizione positiva nei confronti della Svezia se non ci vengono dati i terroristi", ha proseguito il presidente turco, sottolineando che la Turchia intende continuare i colloqui con la Svezia "sulla base dei principi dell'Alleanza e del nostro approccio alla lotta al terrorismo".