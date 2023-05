La principessa Anna scarica il fratello re Carlo: "No alla monarchia snellita"

Famiglia Reale, la principessa Anna contro il fratello Carlo

"Snellire la monarchia? Non mi sembra una buona idea": a parlare così è la principessa Anna, secondogenita di Elisabetta II e sorella minore di Carlo III, in una rara ed esclusiva intervista all'emittente canadese CBS a St. James's Palace a Londra. Il tutto alla vigilia dell'attesa cerimonia di incoronazione di re Carlo, in programma il 6 maggio prossimo all'Abbazia di Westminster.

L'intervista ha destato scalpore sui media britannici, in quanto le dichirazioni della principessa Anna si soffermano per lo più sui piani di snellimento della monarchia britannica attribuiti al neo sovrano. Un vero e proprio attacco, dunque, a uno dei pilastri del regno di Carlo, che da anni ha promesso una royal family economicamente più sostenibile.

Secondo quanto riferisce l'emittente, il re intenderebbe diminuire il numero di reali che ruotano attorno a casa Windsor, al fine di ridurre i costi e renderla così più vicina al popolo. Ma secondo la principessa Anna "questo presunto 'snellimento' pare sia stato notato in una giornata in cui c'erano effettivamente poche persone in giro. Non direi che sia così". Anzi, Anna afferma che è necessaria "una discussione sul futuro della nostra famiglia". Inoltre, prosegue, "vorrei sottolineare che la monarchia fornisce con la Costituzione un grado di stabilità a lungo termine che in realtà è piuttosto difficile da ottenere in altro modo".

Ciononostante, Anna sarà la seconda donna più importante per re Carlo, dopo la regina consorte Camilla. E' infatti molto legata al fratello. Era accanto a lui durante i funerali della regina Elisabetta e in altre occasioni ufficiali. E lo sarà anche sabato prossimo, quando, nel corso della cerimonia di incoronazione, ricoprirà il prestigioso ruolo di "Gold Stick in Waiting", che storicamente era riservato alle persone deputate a garantire la sicurezza personale del sovrano. Un’incombenza assai gradita alla principessa che, in tal modo, “non avrà problemi col vestito da indossare”, poiché vestirà l’uniforme militare.