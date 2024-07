La seconda moglie di Trump si candida alla vicepresidenza: "Sono pronta"

Marla Maples, seconda moglie di Donald Trump, si candida alla viceresidenza, ma il suo nome non è tra quelli segnalati

Non si conoscono ancora i nomi dei candidati alla vice presidenza di Donald Trump (nel caso in cui venisse eletto per la seconda volta Presidente degli Stati Uniti d'America), ma qualcuno inIzia a parlarne. Come la seconda ed ex moglie del magnate americano, Marla Maples, che si è dichiarata "aperta" all'idea di diventare vicepresidente degli Stati Uniti. "Sono aperta a qualsiasi modo in cui posso servire", ha detto Maples al britannico The Evening Standard. "In questo momento tutti (nella famiglia Trump) stanno solo cercando di capire in che modo possiamo aiutare", ha spiegato. Nelle ultime settimane, Trump si è espresso in qualche occasione sulla figura del suo vice, ma Maples non è tra i nomi dei segnalati. Secondo fonti interpellate da The Hill, infatti, i potenziali candidatici sarebbero i senatori repubblicani Marco Rubio e JD Vance (Ohio) e il governatore del Dakota del Nord Doug Burgum.

Maples e Trump sono stati sposati dal 1993 al 1999, dopo il clamore mediatico suscitato dalla rottura dell'allora costruttore immobiliare newyorkese con la sua prima moglie, Ivana Trump. La coppia ha dato alla luce Tiffany Trump, ora 30enne. L'attrice 60enne ha mantenuto un profilo basso durante la corsa alla Casa Bianca del suo ex marito nel 2016. "Non sono mai stata una appassionata della politica, è una cosa che può separare e dividere", ha spiegato. Ma ora sembra aver cambiato idea. "Sono disponibile se necessario, non voglio più restare seduta con le mani in mano", ha assicurato. "Voglio uscire allo scoperto, e non aver paura delle conseguenze positive o negative che possano derivare dal parlare apertamente". Dalla campagna di Trump non è ancora arrivato nessun commento sulla notizia.