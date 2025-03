Scoppia un nuovo caso Almasri. Un altro torturatore sotto accusa rintracciato in Italia

Libia, scoppia un nuovo caso Almasri? Il giallo dell'altro torturatore in visita in Italia

Rischia di scoppiare in Italia un nuovo caso simile a quello di Almasri, un altro torturatore libico accusato dall'Onu di crimini contro l'umanità sarebbe in Italia e non per la prima volta. A pochi mesi dall’apparizione del luglio scorso, in occasione della finale del campionato libico ospitata dall’Italia, a Roma torna a farsi vedere - in base a quanto risulta a La Repubblica - Abdel Ghani al-Kikli. Meglio conosciuto come Gheniwa, dal 2021 è il capo dello Stability Support Apparatus, milizia attiva a terra e a mare, per l’Onu "ripetutamente coinvolta in violazioni e abusi" e per il dipartimento di Stato Usa responsabile di "crimini contro l’umanità nelle prigioni di Ayn Zarah e Abu Salim".

Contro la sua organizzazione, pende una denuncia di 189 pagine presentata da Ecchr alla Corte penale internazionale, in cui vengono accusati di almeno 501 episodi di torture, stupri, omicidi e sparatorie. A Roma, Gheniwa - in base a quanto risulta a La Repiubblica - arrivato insieme ad altri esponenti del governo libico, inclusi ambasciatori e ministri, per far visita a Adel Juma, ministro libico degli Affari Interni, a metà febbraio ferito in un attentato e qualche settimana dopo trasferito in un ospedale romano per ricevere cure mediche. Non è la prima volta che Gheniwa approda in Italia.

A luglio si era personalmente presentato per supportare l’Al Ahly club, una delle sei squadre finaliste del campionato libico invitate in Italia, che secondo l’ultimo report del panel of experts dell’Onu di fatto dirige e controlla. Ma in relazioni e denunce delle Nazioni Unite, quello del comandante libico è un nome ricorrente fin dal 2014. All’epoca - conclude La Repubblica - era al comando di una milizia che si è macchiata di centinaia di episodi di torture, abusi, omicidi, detenzioni arbitrarie, stupri.