Nyt: "Musk andrà al Pentagono per il piano di guerra contro la Cina". Trump smentisce (in parte)

Nyt, l'indiscrezione su Musk al Pentagono e la parziale smentita di Trump: "Vertice sì, ma non si parlerà di Cina"

La bomba del New York Times fa rumore: "Musk andrà al Pentagono per essere informato del piano di guerra contro la Cina". Il vertice strategico al quartier generale del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti per la giornata di oggi è stato confermato anche da Donald Trump, ma l'ordine del giorno no, totalmente smentito: "La Cina non verrà neanche menzionata". L'accesso di Musk a informazioni top secret - sostiene il Nyt - amplierebbe significativamente il suo ruolo, già influente, di consigliere di Trump e capo del Dipartimento per l'efficienza governativa (Doge). L'incontro mette in luce anche potenziali conflitti di interesse, poiché Musk è ceo di SpaceX e Tesla, due aziende con contratti chiave con il Pentagono, e mantiene ampi interessi finanziari in Cina. Il Nyt cita due funzionari statunitensi che hanno confermato l'incontro di Musk al Pentagono venerdì per discutere i piani di guerra contro la Cina. I piani di guerra del Pentagono, noti nel gergo militare come O-plan (piani operativi), sono tra i segreti meglio custoditi delle Forze Armate.

La loro divulgazione - sostiene sempre il Nyt - potrebbe consentire a un paese nemico di rafforzare le proprie difese e correggere le vulnerabilità, riducendo l'efficacia della strategia statunitense. Secondo il New York Times, il briefing conterrà circa 20-30 diapositive che spiegheranno nel dettaglio come gli Stati Uniti affronterebbero un conflitto con la Cina, compresi i potenziali obiettivi militari che potrebbero essere presentati a Trump per una decisione in caso di guerra.

La secca smentita di Trump

"Le Fake News ci riprovano, questa volta il New York Times in difficoltà. Hanno detto, erroneamente, che Elon Musk andrà al Pentagono domani per essere informato su una potenziale "guerra con la Cina". Quanto è ridicolo? La Cina non verrà nemmeno menzionata o discussa. Quanto è vergognoso che i media screditati possano inventare simili bugie. Comunque, la storia è completamente falsa". Così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, sul social Truth.