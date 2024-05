Macron prepara l'Ue alla guerra: "Invio di truppe se Mosca sfonda il fronte"

Macron chiama l'Ue alla guerra: "Invio di truppe se Mosca sfonda il fronte"

Il presidente francese Emmanuel Macron ha nuovamente ammesso la possibilità di inviare truppe di terra occidentali in Ucraina, affermando in un'intervista pubblicata su The Economist: "se i russi dovessero sfondare le linee del fronte, se ci fosse una richiesta ucraina - cosa che oggi non avviene - dovremmo legittimamente porci la domanda", ha dichiarato Macron al settimanale britannico. "Escluderlo a priori significherebbe non imparare la lezione degli ultimi due anni", quando i Paesi della Nato avevano inizialmente escluso l'invio di carri armati e aerei all'Ucraina prima di cambiare finalmente idea, ha aggiunto. "Come ho detto, non escludo nulla, perché abbiamo davanti a noi qualcuno che non esclude nulla", ha ribadito Macron a The Economist, riferendosi al presidente russo Vladimir Putin. "Probabilmente siamo stati troppo esitanti nel formulare i limiti della nostra azione a qualcuno che non ne ha più e che è l'aggressore", ha continuato il presidente francese. "Ho un obiettivo strategico chiaro, ha aggiunto Macron, la Russia non può vincere in Ucraina. Se la Russia vince in Ucraina, non avremo più sicurezza in Europa".

Inoltre, Emmanuel Macron ha messo in guardia contro la crescita dei "nazionalisti" in Europa, a cinque settimane dalle elezioni europee, affermando che sono "tutti" dei "pro Brexit nascosti", che "prendono in ostaggio" il continente con "uno stesso discorso falso". Giorgia Meloni, invece - ha detto il presidente francese in un'intervista a The Economist - "ha un approccio europeo" avendo in particolare "sostenuto il patto asilo e migrazioni".

Mosca: "Macron? Frasi che seguono il suo ciclo settimanale"



Le dichiarazioni del presidente francese Emmanuel Macron, che è tornato a ipotizzare l'invio di truppe in Ucraina, "sono in qualche modo legate ai giorni della settimana". Lo ha detto alla Tass la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. "Apparentemente, questo ha qualcosa a che fare con i giorni della settimana, questo è il suo ciclo", ha affermato la portavoce.

Guerra Ucraina, Salvini: "Mai un soldato a morire nel nome di Macron"

Commentando l'intervista il vicepremier e leader della Lega ha dichiarato sui social: "Mai un soldato italiano a morire nel nome di Macron. Io la penso così".