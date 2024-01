Malia Obama, debutto da regista al Sundance. Ma senza il cognome del padre

"The Heart", Malia Ann Obama debutta al cinema come regista

Malia Obama, la primogenita di Barack e Michelle Obama, ha fatto il suo debutto da regista al festival di Sundance dove ha presentato il 18 gennaio il suo primo film, un corto intitolato The Heart. La ex First Daughter ha posato davanti ai fotografi al Prospector Square Theatre di Park City prima dello screening del film, nei cui titoli di coda viene citata come Malia Ann (essendo Ann il suo secondo nome di battesimo).

Dunque niente cognome del padre, ex presidente degli Stati Uniti, e della madre Michelle che secondo diverse indiscrezioni potrebbe anche candidarsi in futuro per la Casa Bianca. Magari già contro Donald Trump per le elezioni del prossimo novembre.

"È una piccola storia strana, una specie di favola, su un uomo che piange la scomparsa della madre dopo che lei gli ha lasciato una richiesta inconsueta nel testamento", ha spiegato la figlia degli Obama che ha 25 anni e che lavora nel cinema dai tempi del liceo. Il film - ha proseguito Malia - affronta il tema degli oggetti perduti e della solitudine, del rimpianto e del perdono "ma anche della tenerezza e degli affetti che si nascondono dentro queste cose".