Mar Nero, la Russia convoca il delegato Gb: "Forte protesta"

L'ambasciatore britannico in Russia, Deborah Bronnert, è stata convocata al ministero degli Esteri di Mosca e le è stata notificata la "forte protesta per la violazione della frontiera russa e le azioni provocatorie e pericolose della Marina Reale del Regno Unito nelle acque territoriali della Federazione Russa, che la Russia considera una grave inosservanza della Convenzione Onu sulla Legge del Mare del 1982". Lo si legge in una nota del ministero degli Esteri russo sull'incidente che ha coinvolto un cacciatorpediniere britannico nelle acque della Crimea. "E' stato sottolineato nello specifico che, se simili provocazioni si ripeteranno, la Gran Bretagna sarà pienamente responsabile delle possibili conseguenze".