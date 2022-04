Massacro di Bucha, polemiche su nota Anpi: "Dobbiamo individuare responsabile"

Massacro di Bucha, bufera sulla posizione dell'Anpi. Il presidente Pagliarulo: "Isteria verso chi la pensa diversamente"

La polemica si abbatte sull’Anpi. Una nota stampa dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia ha fatto scalpore per la posizione presa sul massacro di Bucha. Questo il comunicato integrale: “L'Anpi condanna fermamente il massacro di Bucha, in attesa di una commissione d'inchiesta internazionale guidata dall'ONU e formata da rappresentanti di Paesi neutrali, per appurare cosa davvero è avvenuto, perché è avvenuto, chi sono i responsabili. Questa terribile vicenda conferma l'urgenza di porre fine all'orrore della guerra e al furore bellicistico che cresce ogni giorno di più”.

Ebbene, la dichiarazione è stata interpretata dai più come un tentativo di mettere in discussione le responsabilità della Russia riguardo la sanguinosa vicenda. Come riporta il Fatto Quotidiano, da Stefano Cappellini, capo della redazione politica di Repubblica, al giornalista David Parenzo, in molti hanno criticato il comunicato dell’Anpi.