Mattia Sorbi rientra in Italia, il giornalista era stato ferito in Ucraina

Mattia Sorbi rientra in Italia dopo essere stato ferito in Ucraina durante un servizio

Il giornalista free-lance italiano Mattia Sorbi, ferito vicino Kherson il 31 agosto, è tornato a Milano bordo di un aereo con assistenza medica, in un'operazione curata dall'Unita' di Crisi della Farnesina insieme a Croce Rossa italiana e russa, che hanno ha reso possibile il trasferimento da Kherson fino all'aeroporto di Mineralnye Vodi, in Russia. "Cari amici, scrive Sorbi su Facebook, sono felice di potervi dire che sto rientrando in Italia grazie all'aiuto della Farnesina. Non preoccupatevi, sto bene e presto potro' darvi mie notizie".