Medio Oriente, L'Idf colpisce un edificio vicino a un ospedale a Gaza: “50 morti, anche cinque medici”

Medio Oriente, Israele colpisce vicino ospedale: “50 morti, anche cinque medici”

Quasi 50 persone morte, tra cui cinque medici, dopo che le forze israeliane hanno lanciato attacchi aerei su un edificio vicino all'ospedale Kamal Adwan a Gaza. Lo ha affermato il direttore dell'ospedale ad Al Jazeera. Non c’è al momento nessuna reazione da parte dell’Idf.

Raid Idf su tre obiettivi al confine fra Siria e Libano

I media libanesi riferiscono di attacchi israeliani su tre obiettivi nella regione della valle della Bekaa, vicino al confine con la Siria. Le Forze di difesa israeliane non hanno ancora commentato la notizia dei raid.

Mo: Idf, 'missile lanciato dallo Yemen abbattuto prima di entrare in Israele'

L'Idf ha dichiarato che un missile lanciato dallo Yemen è stato intercettato prima di entrare in territorio israeliano. Secondo l'esercito, le sirene sono state suonate per la possibilità che cadessero detriti dopo l'intercettazione. Il servizio di emergenza Magen David Adom ha aggiunto che non sono stati segnalati feriti.

Le sirene antiaeree hanno risuonato in tutto il centro di Israele, compresa l'area di Gush Dan, la regione di Shephelah e parti della Cisgiordania, in seguito al lancio di un missile dallo Yemen, ha riferito l'IDF venerdì mattina, meno di un giorno dopo che Israele ha lanciato il suo più grande raid aereo contro obiettivi Houthi nello Yemen fino ad oggi. Secondo una dichiarazione iniziale dell'Idf, le sirene sono state attivate a causa di un missile che ha attraversato lo spazio aereo israeliano. In seguito, l'esercito ha chiarito che il missile è stato intercettato prima di entrare in territorio israeliano e gli allarmi sono stati attivati ​​come precauzione contro i detriti dell'intercettazione. L'attacco ha provocato interruzioni del traffico aereo: quattro voli El Al diretti all'aeroporto Ben Gurion da Parigi, Atene, Berlino e Monaco sono stati temporaneamente dirottati sul Mar Mediterraneo prima di ricevere l'autorizzazione all'atterraggio.

Mo: Onu, 'preoccupazione escalation dopo raid Idf nello Yemen'

Il Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha condannato l'escalation tra Israele e Yemen. Gli attacchi aerei israeliani all'aeroporto internazionale di Sana'a, ai porti del Mar Rosso e alle centrali elettriche in Yemen sono particolarmente allarmanti - si legge in una dichiarazione dell'Onu - "Gli attacchi aerei avrebbero causato numerose vittime, tra cui almeno tre morti e decine di feriti". "Il Segretario generale - prosegue il comunicato - resta profondamente preoccupato per il rischio di un'ulteriore escalation nella regione e ribadisce il suo appello a tutte le parti interessate a cessare tutte le azioni militari e ad esercitare la massima moderazione".