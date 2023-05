Meghan Markle, trekking con il Cartier di Diana mentre Carlo diventa re. Foto

Uk, Meghan e quel messaggio alla famiglia Reale dalla California

Meghan Markle si prende la scena. Lo fa il giorno dopo l'incoronazione di Carlo III e di Camilla a migliaia di chilometri da Londra. Ma il suo gesto, che non sembra casuale, fa discutere e nella Casa Reale scoppia un nuovo caso. Meghan - si legge sul Corriere della Sera - viene fotografata mentre fa trekking sotto il sole della California, intanto a mezzo mondo di distanza i cognati William e Kate, con i tre figli a seguito, costruiscono un rifugio per boyscout nell'ambito della grande giornata del volontariato indetta per l’incoronazione di Carlo e Camilla. La cerimonia di sabato sembra aver risvegliato nei sudditi la voglia del grande romanzo che i Windsor sanno essere quando, all’impasto della famiglia perfetta dei principi del Galles, viene aggiunto un pizzico delle avventure del figlio ribelle. Meghan fa discutere anche per la scelta degli accessori in quegli scatti.

Dall’orologio Cartier appartenuto a Diana, - prosegue il Corriere - al braccialetto fatto realizzare per lei da Carlo come regalo di matrimonio, i giornali riportano il valore dei gioielli che la duchessa ha scelto di abbinare ai leggings e agli scarponcini quando è uscita a passeggiare. Tutto è analizzato nei minimi dettagli. Perché senza marito e senza figli? Perché domenica, il giorno dopo la cerimonia? E che fine ha fatto Harry? Intanto spunta un retroscena sul giorno dell'incoronazione. Carlo si sarebbe sfogato con Camilla: "Non siamo mai puntuali in questa famiglia. Succede sempre qualcosa". William e Kate sono infatti giunti alla cerimonia con qualche minuto di ritardo sulla tabella di marcia.