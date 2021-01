Melania Trump, l'addio: "Un onore servire gli Usa, violenza mai giustificata"

L'addio di Melania Trump: "Un onore servire gli Usa. La violenza non è mai giustificata""Essere la First lady è stato il più grande onore della mia vita. Gli ultimi quattro anni sono stati indimenticabili. Mentre Donald e io concludiamo il nostro tempo alla Casa Bianca, penso a tutte le persone che ho portato nel mio cuore e alle loro incredibili storie di amore, patriottismo e determinazione. Siate appassionati in tutto ciò che fate, ma ricordate sempre che la violenza non è mai la risposta e non sarà mai giustificata". Melania Trump ha pronunciato un discorso di addio alla Casa Bianca in un video pubblicato su Twitter.