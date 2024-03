Meloni da Biden, intesa su Gaza: "Due Stati". Pressing Usa sui fondi a Kiev

Italia-Usa, Meloni e Biden comunione d'intenti sulle sfide globali. Con piccola frenata sull'Ucraina

"Approcci condivisi alle più pressanti sfide globali". E' la sintesi dell'incontro bilaterale di oltre un'ora che il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto nell’ambito delle missioni di presentazione delle priorità della Presidenza italiana del G7 per il 2024, con il presidente degli Stati Uniti d’America, Joseph R. Biden, che come spiega il Corriere della Sera ha accolto Meloni con un "Georgia on my mind".

"L’incontro ha permesso di fare un punto sull’eccezionale stato delle relazioni bilaterali tra le due nazioni, nel solco della Dichiarazione congiunta dello scorso luglio - si legge in una nota congiunta diffusa al termine dell'incontro . la discussione ha messo in luce gli approcci condivisi alle più pressanti sfide globali".

Quanto "all’aggressione russa all’Ucraina, si è ribadita la comune difesa dell’ordine internazionale basato sulle regole". Secondo Repubblica, però, proprio sull'Ucraina Meloni è stata costretta a frenare un minimo: "L'amministrazione preme forte sulla Presidenza italiana del G7 per trovare un accordo e scongelare i trecento miliardi di dollari di fondi sovrani russi depositati nelle banche occidentali. Intende usarli per finanziare l’Ucraina, nonostante le resistenze di Francia e Germania, che sono le stesse della Bce e della Commissione europea. A Roma chiede di forzare la mano con i partner continentali".

Ma, spiega Repubblica, è su questo nodo che la presidente del Consiglio — spiegano fonti di Palazzo Chigi — deve mettere un freno alle promesse, un limite alla sintonia: farò di tutto per convincere i miei colleghi europei, è il senso dell’impegno, ma non posso rompere il fronte dell’Unione".

La nota prosegue: "Analoga unità di vedute è stata registrata sulla crisi in Medio Oriente, in chiave di prevenzione di una escalation regionale e di sostegno umanitario a Gaza, alla sicurezza e stabilità nel Mar Rosso e al coordinamento transatlantico nell’area Indo-Pacifica". E in effetti, secondo il Corriere della Sera, Meloni e Biden si sarebbero trovati d'accordo sulla soluzione dei due stati, definita "unica via" possibile. Una strada però molto accidentata.

"Il colloquio ha anche permesso uno scambio di vedute sulla cooperazione con il Continente africano, nel quadro del Piano Mattei per l’Africa, e sulle opportunità di collaborazione in aree di comune interesse, anche al fine di affrontare insieme la sfida migratoria- si spiega - in questo ambito, da parte italiana è stata presentata l’iniziativa per una Coalizione internazionale contro i trafficanti di esseri umani".

"Sul piano bilaterale, i due leader hanno constatato con soddisfazione che lo scorso anno l’interscambio commerciale tra Italia e Stati Uniti ha raggiunto il suo massimo storico, con un volume di 102 miliardi di dollari, convenendo di poter raggiungere risultati ancora più ambiziosi", si sottolinea.

"L’incontro ha costituito anche l’occasione per ribadire il ringraziamento alle istituzioni americane per avere concesso l’autorizzazione al trasferimento in Italia di Chico Forti", conclude la nota.