Merkel, schiaffo agli Usa sul 5G. La Cdu verso il via libera a Huawei

Angela Merkel è pronta a sfidare Donald Trump sul 5G. Dopo che persino Londra ha dato un via libera parziale a Huawei, scatenando le ire di Washington, anche Berlino sembra infatti di prendere la stessa decisione, dopo un lungo dibattito interno. Membri del blocco conservatore che nel Parlamento tedesco fa capo alla cancelliera Angela Merkel non sono contrari ad un ruolo del gigante cinese Huawei nella rete 5G del paese: è quanto emerge da un documento visionato dalla Dpa. Alla fine dello scorso anno gli Usa avevano esortato la Germania e altri paesi europei ad escludere Huawei da commesse per lo sviluppo delle infrastrutture.