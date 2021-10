Merkel: "Sonni tranquilli con Scholz. Il mio futuro? Non starò solo in casa"

Angela Merkel potra' dormire sonni tranquilli sapendo che il Paese e' in mano a Olaf Scholz. Lo ha affermato la cancelliera in un'intervista alla Sueddeustche Zeitung in uscita domani. Alla domanda su se dormira' tranquilla la cancelliera ha risposto: "Ci saranno differenze questo e' chiaro, ma posso dormire tranquilla". In un passaggio dell'intervista la Bundeskanzlerin afferma anche di "non aver avuto sempre la sensazione che Scholz spendesse i soldi con facilita'". Merkel ha inoltre affermato di essere serena del suo bilancio: "So cosa siamo riusciti a fare nei governi che ho guidato", ha risposto in proposito.

Cosa farà, una volta fuori servizio, Angela Merkel non lo sa ancora, ad ogni modo la cancelliera non crede che il marito, lo scienziato Joachim Sauer, tema di vederla troppo in giro per casa: "Non ho una preoccupazione del genere - ha risposto a una domanda in un'intervista alla Sueddeutsche Zeitung in uscita domani -. Innanzitutto lui ha abbastanza da fare. E poi non mi sono mai distinta per il fatto di starmene seduta tutto il tempo a casa".