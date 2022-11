Midterm, Newsom sfida Biden. Mr. California convince i Dem con la linea green

Dalla California ecco Gavin Newsom, l'uomo che può scalzare Biden

I governatori insidiano i presidenti. Se a destra c'è Ron De Santis che potrebbe provare a scalzare Donald Trump in vista del 2024, a sinistra c'è il governatore della California, Gavin Newsom. Anche Newsom sta pensando di candidarsi alle presidenziali e userà il suo prossimo mandato per posizionare la California come un importante incubatore di politiche democratiche in materia di ambiente, diritto del lavoro e altro. Newsom si è impegnato a portare a termine il suo secondo mandato, insistendo sul fatto che ha "interesse zero" a candidarsi alla presidenza, anche se Joe Biden non chiederà un altro mandato nel 2024.

Tuttavia, negli ultimi mesi Newsom ha anche dedicato molto del suo tempo e parte del suo ingente tesoro elettorale alla costruzione di un'immagine nazionale, affermando di voler dare al suo partito l'esempio di un'opposizione aggressiva ai repubblicani. Nonostante Newsom abbia spesso smentito le sue ambizioni presidenziali, i media nazionali e molti esponenti del Partito Democratico ritengono che stia gettando le basi per una campagna per la Casa Bianca, nel 2024 o nel 2028, due anni dopo la fine del suo mandato di governatore.

Le sue vittorie sono sempre nette. Il midterm consolida il successo del 55enne democratico alle urne. Newsom ha conquistato l'ufficio del governatore nel 2018 con il più ampio margine di vittoria in oltre mezzo secolo e ha seppellito lo sforzo guidato dai Repubblicani per richiamarlo con lo stesso vantaggio tre anni dopo. Il presidente Biden, il vicepresidente Kamala Harris e i senatori americani Elizabeth Warren e Bernie Sanders sono intervenuti nel 2021 a sostegno di Newsom con apparizioni in campagna elettorale e pubblicità, aiutando il team politico del governatore a lanciare il suo principale avversario, Larry Elder.

Nel 2021, tutti si sono fatti avanti per sostenere Newsom con apparizioni sul sentiero della campagna elettorale e in pubblicità, aiutando la squadra politica del governatore a lanciare il suo principale avversario, Larry Elder, come un estremista allineato a Trump. Questa volta Newsom non ha chiamato rinforzi politici di grande nome e ha riconosciuto raramente il suo avversario. Il governatore ha trasmesso un solo spot televisivo in cui ha sottolineato l'opposizione di Dahle all'aborto a maggio, pochi giorni dopo che una bozza della decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti di rovesciare la legge Roe vs. Wade aveva fatto notizia, e ha partecipato a un solo dibattito contro il suo avversario.

Chi è Newsom, posizione progressista sui diritti civili

In quanto progressista sulle questioni sociali, il diritto all'aborto è una delle tante cause a cui Newsom si è dedicato da quando è diventato governatore con una vittoria schiacciante sull'uomo d'affari repubblicano John Cox quattro anni fa. Newsom ha fatto leva sulle entrate fiscali storiche dello Stato per finanziare l'espansione della Medi-Cal fino a coprire tutti gli immigrati nel 2024, l'espansione del congedo familiare retribuito, due anni di college comunitario gratuito e la scuola materna gratuita per i bambini di 4 anni, oltre ad altri programmi per rafforzare la rete di sicurezza sociale e fornire maggiori opportunità di mobilità verso l'alto a coloro che vivono in povertà.

Newsom, che ha condotto il Gavin Newsom Show su Current TV dal 2012 al 2013, ha preso quota anche per aver scritto nel 2013 il libro Citizenville, sull'uso degli strumenti digitali per il cambiamento democratico. Ora potrebbe presto sfidare Biden per la guida del futuro dei Dem. Come De Santis a destra, un nuovo nome per il futuro degli Usa.