Migranti, Francia: attacco all’Italia, "porti chiusi? Niente ricollocamenti"

Migranti: il vertice Ue. Francia: "No ricollocamenti se Italia chiude porti"

A Bruxelles, oggi 25 novembre, è in corso il Consiglio straordinario dei ministri europei degli Interni, dedicato all'immigrazione. Sulla questione si è espresso, poco dopo del suo arrivo, il ministro dell'Interno francese, Gerald Darmanin dichiarando: "Se l'Italia non prende navi, non accetta la legge del mare, non c'è più motivo di fare i ricollocamenti. Non possono Francia e Germania sia prendere i migranti delle navi e fare i ricollocamenti.

Mentre la ministra svedese per l'Immigrazione, Maria Malmer Stenergard, al suo arrivo al Consiglio Affari interni dell'Ue, ha affermato: "Gli arrivi di migranti dal mare non possono essere trattati barca per barca, abbiamo bisogno di trovare una soluzione sostenibile e una nuova legislazione, ma soprattutto dobbiamo prevenire che i migranti salgano nelle barche dei trafficanti e per questo è davvero importante che lavoriamo strettamente con i Paesi terzi. Come presidenza (del Consiglio) Ue entrante siamo desiderosi di portare avanti insieme ai nostri colleghi il Patto per la migrazione e l’asilo".