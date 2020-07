Migranti, giovedì Lamorgese incontra l’omologo libico a Tripoli

E' attesa in visita ufficiale a Tripoli dopodomani la ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, che incontrera' il collega libico Fathi Ali Bashagha. Sul tavolo, ovviamente, il dossier migranti, con l'impennata di sbarchi delle ultime settimane. Nei prossimi giorni la titolare del Viminale ha poi in preparazione un viaggio anche in Tunisia, altro Paese di partenza dei flussi verso l'Italia.

Con l'omologo libico originario è previsto un colloquio piu' approfondito sui flussi migratori, la minaccia terroristica e le modifiche al Memorandum d'intesa fra Italia e Libia del 2017 sulla cooperazione nel campo dello sviluppo, del contrasto all'immigrazione illegale, al traffico di esseri umani, al contrabbando e sul rafforzamento della sicurezza delle frontiere.