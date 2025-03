Morbillo da paura in Usa, Crisanti: “Colpa dei non vaccinati. La Scienza ha vinto la Chiesa, figuriamoci Trump”

Morbillo da paura in Usa, Crisanti: “Effetto No Vax, la Scienza ha vinto la Chiesa, figuriamoci Trump”

Morbillo da paura negli States, precisamente in Texas e News Mexico con 150 casi e due morti. E se su Fox News il neo ministro della Sanità Robert Kennedy, nonostante la posizione NO VAX, riabbraccia i vaccini, non basta a far dimenticare che uno dei due morti era un bimbo non vaccinato.

Andrea Crisanti: "E' il risultato della gente che non si vaccina"

Per i virologo Andrea Crisanti, che ristabilisce il primato della Scienza, “chiaramente è il risultato della gente che non si vaccina. Il morbillo ha un indice di replicazione vicino a 14 e facendo un po' di calcoli per bloccare l'epidemia bisognerà vaccinare l'85% della popolazione”.

Dottor Crisanti, potrebbe arrivare anche in Italia?

“Già c'è perché ci sono alcune regioni che sono sotto la copertura del 95%. Tempo fa una bimba è morta ed è il risultato di una cattivissima informazione e comunicazione”.

Ma l'effetto Trump potrebbe portare ad una crisi virale negli Stati Uniti?

“Quattro anni di tempo sono pochi per poter creare una crisi di copertura vaccinale, al massimo la può diminuire ma le dico sinceramente (e col sorriso, ndr) che chi si è messo contro la Scienza ha sempre perso, a partire dalla Chiesa, figuriamoci Trump”.