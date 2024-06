Morta Brigitte Bierlein, è stata la prima donna cancelliere in Austria

Brigitte Bierlein, la prima donna cancelliere d'Austria, è morta all'età di 74 anni. L'annuncio è stato dato dall'attuale capo del Governo

Brigitte Bierlein, la prima donna cancelliere della Repubblica d'Austria, è morta oggi all'età di 74 anni. Ad annunciare il decesso della giurista e politica indipendente viennese è stato il cancelliere in carica Karl Nehammer (OeVP) che ha riconosciuto: "Bierlein si è assunta la responsabilità in una fase difficile per amore della sua patria: il nostro Paese ha nei suoi confronti un grande debito di gratitudine".

Brigitte Bierlein aveva ricoperto l'incarico di cancelliere di un governo tecnico dal 3 giugno del 2019 al 7 gennaio del 2020 a seguito della caduta del primo governo guidato dal popolare Sebastian Kurz. Il 27 maggio del 2019, il Parlamento approvò la mozione di sfiducia presentata dai socialdemocratici (SPOe) e in seguito sostenuta dalla FPOe. Il governo Kurz I era caduto a seguito dell"'Ibiza-gate' scoppiato il 17 maggio 2019 che aveva coinvolto Heinz-Christian Strache, vice cancelliere e leader della FPOe. Bierlein il primo luglio del 2019 aveva ricevuto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella in visita di Stato a Vienna.