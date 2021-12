Morte Lady Diana, la Regina Elisabetta non voleva Elton John al funerale

Morte Lady Diana, la Regina era per Placido Domingo, poi...

A distanza di molti anni dalla tragica scomparsa della compianta Lady Diana, emergono nuovi retroscena sul funerale che fece la storia, in seguito ad un tragico incidente in auto della principessa, insieme al fidanzato Dodi al-Fayet a Parigi. La rivelazione sulla presenza di Elton John alla cerimonia - si legge su Repubblica - è contenuta in alcuni documenti segreti declassificati ieri dagli archivi di stato britannici. Fu l’arciprete dell’abbazia di Westminster a intervenire personalmente su Buckingham Palace per chiedere che Elton John interpretasse una nuova versione di un suo brano famoso al funerale della principessa Diana nel settembre 1997. La Regina era contraria inizialmente.

I documenti riservati ora resi noti - prosegue Repubblica - indicano che in un primo tempo Buckingham Palace prevedeva alla cerimonia funebre soltanto l’intermezzo musicale di un giovane sassofonista, ma poi, dopo avere invitato Elton John, respinse l’offerta del tenore Placido Domingo di essere lui a cantare. L’apparizione del cantante fu uno dei momenti più memorabili del funerale, guardato in diretta tivù da centinaia di milioni di persone in tutto il mondo, e la nuova versione del suo brano, “England’rose”, vendette in seguito 33 milioni di copie.

