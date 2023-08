Morte Prigozhin, c'è un traditore nella Wagner: la bomba in una cassa di vini

Morte Prigozhin, spunta la pista del fuoco amico. Un traditore nella Wagner?

La morte di Prigozhin resta avvolta nel mistero, sono tante le ipotesi che si susseguono in merito alla scomparsa del capo della Wagner e dei suoi fedelissimi a causa dell'incidente occorso al jet su cui viaggiavano. Le autorità russe per ora non si spingono oltre le dichiarazioni ufficiose. Unico a rompere il silenzio per il momento è stato Vladimir Putin, che in un sibillino ricordo dell’ex amico ha provato a promettere che un’inchiesta "verrà portata avanti fino in fondo". Ma le ombre sulla morte dell'oligarca sono tante. A cominciare dai motivi che lo avevano spinto a imbarcarsi con un pugno di fedelissimi per tornare in Russia, non proprio il Paese in cui la sua incolumità era più al sicuro. Perché Prigozhin è tornato? E perché alcuni tra gli uomini a lui più vicini erano tutti sullo stesso aereo?

A tentare un’ipotesi sono gli esperti di Institute of war, Prigozhin - riporta Il Corriere della Sera - era andato nel Sahel per cercare di impedire che Mosca sabotasse del tutto le attività della sua brigata. In quell’area dell’Africa, il Cremlino da tempo prevede di sostituire Wagner con un nuova organizzazione che gradualmente dovrà assorbire i mercenari di Prigozhin. Per questo l’ex “chef di Putin” era volato in Mali, provando a rinsaldare i rapporti con i suoi contatti locali.