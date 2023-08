La vendetta di Putin: precipita aereo con dieci persone, "a bordo Prigozhin"

Un aereo con 10 persone a bordo si è schiantato tra Mosca e San Pietroburgo, nella regione di Tver, in Russia. Lo hanno reso noto i servizi di emergenza russi, aggiungendo che non ci sono superstiti. A bordo del jet privato Embraer ci sarebbe stato anche il capo della società di mercenari Wagner, Evgheni Prigozhin. L'Agenzia federale per il trasporto aereo, che ha avviato un'indagine sull'incidente, secondo quanto riporta la Tass, riferisce che tutte e 10 le persone a bordo sono morte. Se confermato, l'evento sarà definito come la vendetta di Putin dopo la marcia di Prigozhin su Mosca dello scorso 24 febbraio.

I servizi di emergenza hanno riferito che sono stati ritrovati i corpi di quattro persone. L'aereo è esploso quando ha toccato il suolo, era in volo da meno di mezz'ora. Uno dei canali Telegram legati alla Wagner sostiene che il jet sia stato abbattutto dalla contraerea russa.

Secondo il canale Telegram vicino a Wagner Grey Zone, "il business jet Embraer Legacy 600 con numero di registrazione RA-02795, che apparteneva a Yevgeny Prigozhin, è stato abbattuto dal fuoco della difesa aerea del ministero della Difesa russo". "Inizialmente a bordo c'erano sette persone. Prima che l'aereo si schiantasse, i residenti locali hanno ascoltato due raffiche di caratteristiche difese aeree, e ciò è confermato dalle scie di condensazione nel cielo in uno dei video, così come dalle parole di testimoni oculari diretti", scrive Grey Zone nel messaggio pubblicando alcune immagini e video dell'aereo che cade e dei rottami in fiamme.

