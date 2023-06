Nato, l’ok della polizia svedese a bruciare un Corano di fronte a una Moschea

Nato, la polizia svedese autorizza il rogo di un Corano

La polizia svedese ha dato il via libera al rogo di un Corano davanti alla moschea principale di Stoccolma. La manifestazione - autorizzata - è prevista nel pomeriggio. Lo ha riferito l'emittente locale Tv4, ricordando come un evento analogo a gennaio davanti all'ambasciata turca, con protagonista il politico di estrema destra Rasmus Paluden, scatenò un'ondata di proteste e portò alla rottura dei negoziati con Ankara sull'ingresso del Paese scandinavo nella Nato.

Come riporta il media svedese Expressen, l’autorizzazione arriva dopo la sentenza della Corte d'Appello secondo cui era sbagliato che la polizia rifiutasse le manifestazioni a causa del rischio di un attentato.

Ebbene, l'organizzatore della manifestazione ha vinto l'appello in tribunale contro il diniego di svolgere l'evento davanti all'ambasciata irachena a Stoccolma. I media locali ritengono che possano esserci disordini dopo il rogo. Del resto non è un giorno “qualunque” per i fedeli musulmani: oggi si celebra l'Eid Al-Adha, la Festa del Sacrificio.

In vista del summit di metà luglio a Vilnius, è previsto un nuovo incontro tra le autorità svedesi e turche nei prossimi giorni per discutere dell'adesione di Stoccolma nell'Alleanza atlantica.