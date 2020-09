Navalny avvelenato con Novichok. "Nessun dubbio, Mosca spieghi"

Navalny, i collaboratori: "Solo il Governo può averlo avvelenato"

"Solo il governo può aver avvelenato Aleksei Navalny". E' quanto sostengono i collaboratori dell'oppositore russo, ricoverato a Berlino dopo essersi sentito male in Siberia. Il governo tedesco ha reso noto che nel suo corpo sono state trovate tracce di un agente nervino del gruppo Novichok.

Navalny avvelenato, Maas convoca ambasciatore russo: "I responsabili paghino"

Il ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, ha convocato l'ambasciatore russo a Berlino per chiedere "chiarimenti urgenti" sull'avvelenamento dell'oppositore di Mosca, Aleksei Navalny. "I responsabili devono risponderne davanti alla legge", ha dichiarato in conferenza stampa.

Berlino: "Su Navalny usato agente nervino del gruppo Novichok"

Per avvelenare l'oppositore russo Aleksei Navanly è stato usato un "agente nervino del gruppo Novichok". Lo ha reso noto il governo tedesco in una dichiarazione.

"Su iniziativa dell'Ospedale universitario della Charité di Berlino, un laboratorio speciale dell'esercito ha effettuato un test tossicologico su campioni di Aleksei Navalny. In tal modo e' stata fornita la prova inequivocabile della presenza di un agente nervino chimico del gruppo Novichok", si legge in una nota del governo tedesco. "Navalny era stato trasportato in aereo dalla Russia a Berlino per cure mediche il 22 agosto con sintomi di avvelenamento", spiega.



"E' un fatto sorprendente che Aleksei Navalny sia stato vittima di un attacco con un agente nervino chimico in Russia. Il governo federale condanna questo attacco con la massima fermezza possibile e il governo russo è esortato a fornire spiegazioni sull'incidente", si legge ancora nella nota. La signora Navalny e i medici sono stati informati dei risultati dell'esame. Saranno informati dell'indagine anche l'ambasciatore russo, i partner Ue e sara' contattata l'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (Opac).

Navalny: rublo e borsa precipitano dopo le rivelazioni tedesche

Le rivelazioni tedesche sull'avvelenamento dell'oppositore politico Alexei Navalny mettono sotto pressione i mercati russi. Dopo che dalla Germania è stato annunciato che il politico è stato avvelenato con un agente nervino del gruppo Novichok il rublo, che già in mattinata trattava al ribasso sul dollaro e sull'euro, si è indebolito e ha perso il 2,4% verso il biglietto verde e l'1,5% sulla moneta unica; il Moex, l'indice della borsa di Mosca nella valuta locale, è scivolato di oltre 50 punti, passando dall'essere in rialzo a una perdita dello 0,6% a 2.946 punti.