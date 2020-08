Navalny, ospedale di Berlino: "Avvelenato. Non esclusi danni a lungo termine"

I medici dell'ospedale di Berlino hanno riscontrato "segni di avvelenamento" sul corpo dell'oppositore russo, Aleksei Navalnay, ricoverato in Germania dopo un trasferimento urgente dalla Siberia.

Navalny: ospedale Berlino, non esclusi danni a lungo termine

"Non si possono escludere danni a lungo termine al sistema nervoso" di Aleksei Navalny, l'oppositore russo ricoverato in Germania dopo un sospetto avvelenamento avvenuto in Russia. Lo rendono noto i medici dell'ospedale Charite' di Berlino.