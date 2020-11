New York, il film 'Fight Club' è reale: scoperto ring segreto

Dal cinema alla realtà, scoperto nel Bronx un 'Fight Club' dove si organizzavano incontri di boxe clandestini. La polizia ha fatto irruzione sabato sera in un magazzino abbandonato, dove c’erano più di duecento persone stipate, in gran parte senza mascherina, per assistere e scommettere su incontri di boxe. Sul modello del film del ’99 interpretato da Brad Pitt e Edward Norton, luci psichedeliche illuminavano un ring improvvisato dove persone a torso nudo si sono prese a pugni. Il fight club clandestino si chiama “Rumble in the Bronx” ed è gestito da dieci persone, che sono state denunciate. Ognuno di loro ha ricevuto una multa di 15 mila dollari.