New York, donna bruciata viva in metropolitana. Le telecamere incastrano il killer: arrestato 

New York, donna bruciata viva: preso il killer

Terrore nelle metropolitana di New York, un uomo è stato arrestato per aver dato fuoco e ucciso una donna che dormiva su un treno della metropolitana. Il dramma è avvenuto a Coney Island, decisive le immagini delle telecamere per incastrare il killer. Gli agenti della polizia sono intervenuti in seguito alla segnalazione di un incendio avvenuto poco prima delle 7:30 (le 13:30 in Italia) presso la stazione della metro Stillwell Avenue, trovando la donna seduta nel treno e avvolta dalle fiamme, circondata da bottiglie di liquore. Non è ancora chiaro se queste abbiano avuto qualche ruolo nella dinamica dell'incendio. Secondo gli inquirenti, la donna stava dormendo quando un uomo seduto di fronte a lei si è alzato, le è passato accanto e le ha tirato addosso un fiammifero.

I vigili del fuoco hanno spento l'incendio e il personale medico ha dichiarato la donna morta sul posto. Il servizio sulla linea F è rimasto sospeso fino al pomeriggio, mentre la polizia indagava sulla scena del crimine esaminando anche i video delle telecamere di sicurezza. Gli agenti di pattuglia alla stazione avevano sentito odore di bruciato e sono intervenuti. In quel momento il convoglio era fermo al capolinea. Spesso le porte dei mezzi pubblici vengono lasciate aperte per consentire la pulizia dei vagoni, o durante pause temporanee del servizio.

La metropolitana di New York è divenuta negli ultimi anni un luogo sempre più pericoloso. Il mese scorso un uomo ha aperto il fuoco all'altezza dell'Upper West Side e poi è fuggito in una stazione vicina prima di essere arrestato. A febbraio, il conducente di un treno della linea A è stato attaccato e ferito. La settimana dopo quest'incidente la governatrice dello Stato, Kathy Hochul, ha annunciato che avrebbe schierato mille agenti della polizia e della guardia nazionale sui mezzi pubblici.