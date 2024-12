Trump: "Putin vuole incontrarmi al più presto". E fa un annuncio sulla Groenlandia

Usa, Trump parla delle sue priorità: non solo la fine della guerra in Ucraina, c'è una sorpresa

Donald Trump continua a ribadire la sua intenzione di mettere fine "all'orribile" guerra in Ucraina. La novità riguarda la richiesta formulata al tycoon dal presidente russo, un segnale sulla volontà di mettersi a un tavolo e trattare per una tregua. Il presidente eletto degli Stati Uniti ha detto che Putin ha chiesto di incontrarlo il prima possibile, anche se non ha confermato se l'incontro avrà luogo. "Il presidente Putin ha detto che vuole incontrarmi il prima possibile, quindi dobbiamo aspettare, ma dobbiamo porre fine a questa guerra", ha detto durante un forum dell'organizzazione ultraconservatrice Turning Point a Phoenix (Arizona). Trump ha detto che la guerra in Ucraina, lanciata nel febbraio 2022 dall'invasione della Russia, è "orribile" e che porre fine al conflitto è una delle cose che vuole fare "rapidamente".

Ma Trump nel suo ultimo comizio ha parlato anche di un'altra priorità per gli Usa: annettere la Groenlandia. "Ai fini della sicurezza nazionale e della libertà in tutto il mondo, gli Stati Uniti d'America ritengono che la proprietà e il controllo della Groenlandia siano una necessità assoluta". Lo ha scritto sul social Truth il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump, annunciando la nomina di Howery, co-fondatore di PayPal, come ambasciatore statunitense in Danimarca, Paese che controlla l'isola della Groenlandia, territorio d'oltremare sotto la sovranità danese ma geograficamente parte del continente del Nord America.

"Durante la sua prima amministrazione, Trump dichiarò che stava valutando l'acquisto della Groenlandia da parte degli Stati Uniti e annullò una visita di Stato in Danimarca dopo che i funzionari danesi avevano dichiarato che il territorio autonomo che fa parte del suo regno non era in vendita", ha ricordato il giornale online Axios in un articolo sulle ultime dichiarazioni di Trump. "Negli ultimi anni la Russia ha cercato di rivendicare territori fino alla zona economica esclusiva della Groenlandia", ha scritto ancora Axios. Si apre un nuovo pericoloso fronte di conflitto.