"Fitto vicepresidente con delega a economia e Pnrr". Il piano di von der Leyen che accontenta Meloni

Nomine Ue, Fitto in pole come responsabile dell'Economia europea. Il retroscena

La premier Giorgia Meloni ha fatto la sua scelta, il candidato ufficiale dell'Italia come commissario europeo è il ministro per gli Affari Europei Raffaele Fitto. Ma alla premier, come noto, non basta quel ruolo. L'obiettivo è quello di ottenere una vicepresidenza esecutiva. La neo rieletta presidente della Commissione von der Leyen proprio in questi giorni sta riflettendo su queste nomine e - a quanto risulta al quotidiano tedesco Die Welt, che cita fonti diplomatiche europee e interne alla Commissione - la scelta sul responsabile Ue per l'Economia sarebbe caduta proprio su Fitto. Il ministro italiano dovrebbe quindi diventare, secondo die Welt, il vice presidente esecutivo della Commissione europea con delega all'economia e al Pnrr. Il quotidiano aggiunge che il candidato francese Thierry Breton, attuale Commissario per il mercato interno, dovrebbe avere nella nuova Commissione von der Leyen la Vicepresidenza esecutiva responsabile per l'industria e l'autonomia strategica. Una vicepresidenza esecutiva per l'attuale ministro per gli affari europei è l'obiettivo dichiarato dal governo italiano.

Per Die Welt, von der Leyen, rieletta a luglio, nominerà il lettone Valdis Dombrovskis (Allargamento e ricostruzione dell’Ucraina) e la spagnola Teresa Ribera Rodriguez (Transizione) come altri vicepresidenti esecutivi. Il media tedesco aggiunge che il nuovo commissario europeo per l’energia sarà il ministro dell’Industria ceco Jozef Sikela. Ma von Der Leyen vuole assegnare anche una delega alla difesa, a seguito della guerra in Ucraina, e una al Mediterraneo, dedicata ai flussi migratori e alla cooperazione con Nord Africa e Medio Oriente. Poi si valuta una delega specifica sugli alloggi, per promuovere abitazioni più accessibili e sostenibili, e una sulla digitalizzazione, focalizzata su intelligenza artificiale e cybersicurezza.