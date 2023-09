Nord Corea, Kim riparte con un regalo dalla Russia: i droni-kamikaze di Putin

Russia-Nord Corea, Kim Jong Un riparte con un regalo: i droni-kamikaze di Putin

Dopo quasi una settimana in Russia, il dittatore nordcoreano Kim Jong Un è ripartito alla volta di Pyongyang. Kim riparte riportandosi a casa i doni ricevuti, tra i quali -ha riferito l'agenzia Tass- i cinque droni-kamikaze, un drone da ricognizione e un giubbotto antiproiettile ricevuti da un governatore regionale. Kim lascia la Russia con il mezzo con il quale è arrivato, il treno blindato verde, dotato di ogni comfort, che lo accompagna nei viaggi via terra. Il tragitto sarà lungo, visto che il treno, molto pesante, 'caracolla' a circa 60km orari.

Nord Corea: Kim Jong-un conclude "con successo" visita in Russia

Kim Jong-un è di ritorno in Corea del Nord dopo aver concluso "con successo" una visita in Russia che segnerà una "nuova svolta radicale nello sviluppo delle relazioni bilaterali" tra i due Paesi. A riferirlo sono i media statali nordcoreani secondo cui Kim ha lasciato la città di Vladivostok ieri, dopo una cerimonia di commiato alla stazione ferroviaria Artyom-Primorsky. Con lui, per rendergli omaggio, il ministro russo delle Risorse naturali e dell'Ecologia, Alexandr Kozlov, il governatore dell'amministrazione del Territorio marittimo, Oleg Kozhemyako, il sindaco di Artyom, Byacheslav Kwon, e l'ambasciatore russo in Corea del Nord, Alexandr Matsegora. Kim ha espresso “i suoi più sentiti ringraziamenti al presidente Putin e alla leadership russa per la loro speciale attenzione e cordiale ospitalità" e "ha augurato alla Russia prosperità e benessere".