Nuova rotta Milano-Chengdu un nuovo ponte tra Europa e Cina

È stato inaugurato un nuovo importante collegamento tra Italia e Cina con il volo diretto da

Milano Malpensa a Chengdu Tianfu, il moderno aeroporto della città operativo da giugno

2021. La cerimonia, svoltasi all'aeroporto di Milano Malpensa, ha segnato un traguardo

significativo per la collaborazione di Air China con l’hub milanese: questo è il quarto volo

diretto operato da Air China dalla città lombarda verso la Cina e porta i collegamenti

settimanali con l’Italia, includendo quelli da Roma Fiumicino, a 31 frequenze.

L'Italia è uno dei principali partner commerciali della Cina nell'Unione Europea, oltre a essere

una delle destinazioni turistiche principali per i cittadini cinesi in Europa. Milano, capoluogo

della Lombardia, è il centro commerciale, industriale e finanziario più importante d'Italia,

nonché una delle città più popolose, economicamente avanzate e culturalmente ricche

d'Europa. Chengdu, hub principale del sud-ovest della Cina, è nota per la sua lunga storia, la

ricca cultura e i paesaggi mozzafiato che attraggono visitatori da tutto il mondo. L'apertura

della nuova rotta Milano-Chengdu renderà gli scambi tra Cina e Italia ancora più agevoli,

promuovendo fortemente la cooperazione economica, culturale e turistica tra i due paesi.

La cerimonia di inaugurazione del volo è stata organizzata congiuntamente da Air China e dal

Gruppo SEA. Hanno partecipato Il Console Generale della Cina a Milano, Liu Kan, i dirigenti

del gruppo SEA rappresentati dal CEO Armando Brunini e il direttore generale europeo di Air

China, Ma Guodong, insieme ad altri ospiti di rilievo.

Il volo sarà operato con il nuovo aeromobile wide-body Airbus A350/900, che offrirà

un'esperienza di volo lussuosa e confortevole, dotata di moderne strutture di intrattenimento

e servizi di ristorazione di alta qualità. Con tre voli diretti a settimana, i passeggeri avranno a

disposizione maggiori opzioni di viaggio e un servizio ancora più conveniente.





Servizio realizzato da Nick Zonna