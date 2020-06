Nuove violenze dalla polizia Usa: sospesi due agenti per aver spinto un 75enne

Usa: sospesi due agenti per aver spinto un anziano a terra senza poi prestargli soccorso

Sono stati sospesi dalla polizia Usa e messi sotto indagine due agenti che hanno spinto a terra un uomo di 75 anni, passandogli poi vicino senza prestargli le cure, nonostante l’uomo fosse steso sul marciapiede con una macchia di sangue dietro la testa. E’ successo ieri, 4 giugno, a Buffalo nello Stato di New York, durante le manifestazioni per commemorare la morte dell’afroamericano George Floyd: si vede l’uomo anziano andare incontro agli agenti che sono in assetto antisommossa e parlare animatamente. Due poliziotti lo affrontano, uno lo spinge con violenza, facendolo cascare a terra. I poliziotti, seguiti da decine di colleghi, gli passano vicino senza fermarsi.

La scena ripresa da una tv è diventata virale in rete

Il governatore Andrew Cuomo ha definito “inaccettabile” l’episodio e chiesto subito un intervento per sospendere i due agenti coinvolti e avviare un’indagine. Uno dei poliziotti aveva detto che il manifestante era inciampato da solo, ma la scena è stata ripresa da una tv, messa in rete ed è diventata un video virale. L’anziano è stato ricoverato in ospedale dove si trova in condizioni serie, ma stabili.