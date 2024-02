Ok ai matrimoni gay e all'adozione. Grecia, svolta del governo conservatore

La Grecia diventerà il 37esimo Paese del mondo, il 17 dell'Unione europea e il primo cristiano ortodosso a legalizzare l'adozione per genitori dello stesso sesso

La Grecia si prepara ad autorizzare il matrimonio tra persone dello stesso sesso e l'adozione di bambini da parte di coppie dello stesso sesso, un'importante riforma sociale portata avanti dal governo conservatore, nonostante la dura opposizione dell'influente Chiesa ortodossa. La Grecia dove predomina ancora un modello familiare tradizionale, dovrebbe diventare il 37esimo Paese del mondo, il 17 dell'Unione europea e il primo cristiano ortodosso a legalizzare l'adozione per genitori dello stesso sesso. Per le associazioni Lgbt+ e le coppie omosessuali con figli, la Grecia sta vivendo "un momento storico" mentre il primo ministro di destra Kyriakos Mitsotakis ha parlato di "una giornata di gioia" per il suo Paese.

"Da domani verrà rimossa una barriera in più e diventerà un ponte di convivenza in uno Stato libero tra cittadini liberi", ha detto intervenendo in Parlamento prima del voto previsto nella serata di oggi. Non c'è dubbio che il disegno di legge verrà approvato grazie al sostegno di diversi partiti di opposizione di sinistra. Ma Mitsotakis deve affrontare la ribellione dell'ala più conservatrice del suo partito Nuova Democrazia (Nd), che si oppone a questa riforma. Dovrebbe quindi poter contare solo sui voti di un centinaio di deputati sui 158 presenti nel campo governativo.

Rieletto l'anno scorso, il premier ha fatto del matrimonio tra persone dello stesso sesso una misura di punta del suo secondo mandato. Questo "migliora notevolmente la vita dei nostri concittadini" omosessuali e dei loro figli, ha commentato, ricordando che si tratta di "una realtà sociale esistente" e che votando per il matrimonio omosessuale i deputati avrebbero eliminato "una grave disuguaglianza per la nostra democrazia". Dal 2015 la Grecia prevede le unioni civili, ma non le stesse garanzie legali del matrimonio civile.

Mitsotakis ha insistito anche sulla necessità di porre fine alle situazioni grottesche riguardanti la genitorialità omosessuale. Perché finora solo il genitore biologico ha diritti sul bambino. In caso di morte dell'altro genitore, lo Stato revoca l'affidamento all'altro. I figli di due uomini non possono ottenere documenti d'identità, essendo obbligatorio il nome di una madre nello stato civile. Le coppie dello stesso sesso "non hanno ancora le stesse possibilità giuridiche per garantire ai propri figli ciò di cui hanno bisogno, per poterli portare a scuola, per poter viaggiare, per andare dal medico o in ospedale", ha lamentato Mitsotakis.