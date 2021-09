Onu, Guterres: mondo mai così diviso, siamo sull'orlo dell'abisso

"Sono qui per suonare l'allarme, siamo su un apice di un abisso e andiamo in direzione sbagliata", così inizia il discorso del Segretario generale dell'Onu Guterres all'Assemblea generale dell'Onu / Youtube Onu

VACCINO: GUTERRES "RADDOPPIARE PRODUZIONE PER COLMARE DISUGUAGLIANZE"

"Dobbiamo colmare il divario tra ricchi e poveri, sia tra i vari Paesi che al loro interno. Per questo dobbiamo cominciare ponendo fine alla pandemia per tutti e ovunque. C'e' urgente bisogno di un piano di vaccinazione globale che almeno raddoppi la produzione e garantisca che i vaccini raggiungano il 70 per cento della popolazione mondiale nella prima meta' del 2022". Lo ha detto il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Manuel de Oliveira GUTERRES, nel suo intervento all'Assemblea Generale. "Questo piano potrebbe essere implementato da una task force di emergenza composta da produttori di vaccini attuali e potenziali, dall'Organizzazione mondiale della sanita', dai partner di ACT-Accelerator e dalle istituzioni finanziarie internazionali, che lavorano con le aziende farmaceutiche - ha aggiunto GUTERRES -. Non abbiamo tempo da perdere. Una ripresa sbilanciata sta aggravando le disuguaglianze. I paesi piu' ricchi potrebbero raggiungere tassi di crescita pre-pandemia entro la fine di quest'anno, mentre l'impatto potrebbe durare per anni nei paesi a basso reddito".

INTERNET: GUTERRES, 'TUTTO IL MONDO SIA CONNESSO ENTRO IL 2030'

"Metà dell'umanità non ha accesso a internet. Dobbiamo connettere tutti entro il 2030". Lo ha dichiarato il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio GUTERRES, nel suo discorso di apertura dei lavori della 76ma sessione dell'Assemblea Generale dell'Onu.

USA-CINA: GUTERRES, 'EVITARE A TUTTI I COSTI UNA GUERRA FREDDA'

Stati Uniti e Cina devono riparare le loro relazioni "assolutamente non funzionali" ed evitare che degenerino in una potenziale nuova "guerra fredda". Lo ha dichiarato il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio GUTERRES, nel suo discorso di apertura dei lavori della 76ma sessione dell'Assemblea Generale dell'Onu. "E' impossibile affrontare sfide economiche e di sviluppo drammatiche con le due maggiori economie del mondo in contrasto tra loro", ha aggiunto.

ONU: GUTERRES A STATI MEMBRI, 'FATE LA VOSTRA PARTE, NON ASPETTATE MOSSE ALTRI'

Su vaccini e clima gli Stati membri delle Nazioni Unite devono "fare la loro parte e non aspettare prima le mosse degli altri". Lo ha dichiarato il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio GUTERRES, nel suo discorso di apertura dei lavori della 76ma sessione dell'Assemblea Generale dell'Onu.

CLIMA: GUTERRES, 'IMPEGNI NON VENGONO ONORATI, VICINI AL TRACOLLO'

Sul clima "ci stiamo sempre più avvicinando al tracollo. Entro il 2030 bisogna tagliare il 40% delle emissioni e in questo momento gli impegni non vengono onorati". Lo ha dichiarato il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio GUTERRES, nel suo discorso di apertura dei lavori della 76ma sessione dell'Assemblea Generale dell'Onu

COVID: GUTERRES, 'AFRICA MOLTO INDIETRO SU VACCINI, QUADRO FOSCO'

"La maggior parte della popolazione nel mondo dovrebbe essere vaccinata, mentre il 90% degli abitanti dell'Africa sta ancora aspettando la prima dose. E' veramente un quadro a tinte fosche e stiamo sempre più avvicinandoci al tracollo". Lo ha dichiarato il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio GUTERRES, nel suo discorso di apertura dei lavori della 76ma sessione dell'Assemblea Generale dell'Onu.