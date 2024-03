Orban in ginocchio da Trump: "Portaci la pace". Biden: "Amato dai dittatori"

Orban agli antipodi di Meloni: va in ginocchio da Trump e Biden se la prende

"E' stato un piacere fare visita al presidente Donald Trump. Abbiamo bisogno di leader nel mondo che siano rispettati e possano portare la pace. Lui è uno di loro! Torna e portaci la pace, signor Presidente!". Lo ha scritto su X il premier ungherese, Viktor Orban, dopo l'incontro con l'ex presidente Usa, a Mar-a-Lago. Orban non ha incontrato invece Joe Biden. Che differenza con il recente viaggio di Giorgia Meloni che invece stata solo alla Casa Bianca mostrando grande intesa con il presidente statunitense.

Biden ha criticato Trump per aver incontrato Orban, ricordando come il premier ungherese sia "in cerca di una dittatura". Orban si è recato in Florida per incontrare il tycoon, definito suo "buon amico", esprimendo la speranza di un ritorno al potere del leader repubblicano. "Sapete con chi si incontra oggi, giù a Mar-a-Lago? L'ungherese Orban, che ha dichiarato apertamente di non pensare che la democrazia funzioni. Io invece vedo un futuro in cui difendiamo la democrazia, non la diminuiamo", ha attaccato Biden.

Orban ha postato su Facebook una foto che lo ritrae insieme all'ex leader statunitense fuori da quella che sembra proprio essere la residenza di Trump a Mar-a-Lago. "Rendi l'America di nuovo grande, signor Presidente!". ha scritto il presidente ungherese in inglese. "La visita ha sottolineato la costruzione di relazioni tra i conservatori americani e ungheresi e i benefici che potrebbero derivare dall'elezione del Presidente Trump a novembre", ha specificato l'assistente di Orban, Gladden Pappin.

Biden ha fatto riferimento all'incontro con il leader del governo di Budapest subito dopo aver rimproverato a Trump di aver incoraggiato il presidente russo Vladimir Putin a invadere i Paesi della NATO che non pagano quanto dovrebbero. Forte dell'accoglienza positiva del suo discorso sullo Stato dell'Unione, Joe Biden ha tenuto il suo discorso, energetico e combattivo, contro il "pericoloso" Donald Trump in Pennsylvania. Si è trattato di una prima tappa del suo 'tour' negli Stati 'chiave', ritenuti cioè decisivi per le prossime elezioni di novembre.

La prossima settimana, dopo la Georgia, in agenda sabato, il presidente andrà in New Hampshire, Wisconsin e Michigan. Biden, dal palco a Philadelphia, ha spiegato che Donald Trump e i suoi sostenitori "cercano di portarci via le nostre libertà e questa non è un'esagerazione".

"Ebbene, sapete una cosa? Non glielo permetteremo". E ancora: "Donald Trump è pericoloso per le donne, per le famiglie e per il nostro Paese e non possiamo permettergli di vincere le elezioni di novembre". Biden ha lanciato un attacco frontale ai repubblicani su questioni che vanno dai diritti all'aborto, fino all'economia. I democratici hanno applaudito, scandendo "Altri quattro anni", mentre i repubblicani lo hanno spesso interrotto o fischiato, in particolare sull'immigrazione. L'obiettivo di questo discorso, durato oltre un'ora, è stato anche quello di dissipare le preoccupazioni sull'eta' avanzata del leader democratico. Infine, non meno importante, c'è da segnalare la riunione di decine di manifestanti fuori dalla sala per protestare contro il sostegno di Biden a Israele.