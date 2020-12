Paesi Bassi, tre dipendenti accoltellati in un supermercato

Tre dipendenti di un supermercato all'Aja sono stati accoltellati. E' successo all'interno del locale situato in una delle vie principali della città olandese.

Lo rendono noto i media locali che citano la polizia secondo cui non si sarebbe trattato di un atto terroristico. Il responsabile è un 43enne che è stato arrestato dopo un'imponente caccia all'uomo.

I servizi di emergenza sono stati allertati per "un accoltellamento e un incendio nel supermercato sul Grote Markt", ha scritto la polizia su Twitter. Due dei lavoratori del supermercato sono stati portati in ospedale per cure. Anche tre agenti sono finiti in ospedale per accertamenti dopo aver inalato del fumo