Pallone abbattuto? Di amatori e da 12 dollari: abbattuto con missili

La psicosi dei palloni: oggetto da 12 dollari abbattuto con missili da 400 mila

Gli Stati Uniti hanno interrotto la ricerca di due degli oggetti volanti non identificati abbattuti dall'esercito, sollevando la possibilità che i dispositivi non saranno mai raccolti e analizzati. I velivoli fluttuanti sopra il Nord America sono diventati una fonte di intrighi da quando un missile americano ha abbattuto un pallone spia cinese il 4 febbraio scorso. Il presidente statunitense Joe Biden ha però dichiarato questa settimana che i tre oggetti colpiti successivamente erano molto probabilmente palloni di ricerca, non velivoli spia. Le autorità americane hanno cercato di raggiungere aree remote dell'Alaska e del lago Huron per ritrovare due degli oggetti, ma le condizioni meteo hanno reso troppo difficile individuare i resti. Il Canada sta invece ancora cercando un terzo pallone abbattuto sopra lo Yukon.

I piloti militari hanno perlustrato un'area a 20 miglia dalla costa dell'Alaska settentrionale, imponendo temporaneamente restrizioni al volo civile. L'aviazione americana ha utilizzato velivoli dotati di radar per vedere attraverso il ghiaccio, ma non ha trovato alcuna traccia dell'oggetto, che si ritiene abbia le dimensioni di un Maggiolino Volkswagen.

Biden ha dichiarato che, secondo la valutazione dei servizi segreti, i tre oggetti erano molto probabilmente palloni aerostatici legati a società private, istituti ricreativi o di ricerca che studiano il clima o conducono altri esperimenti scientifici.

Uno dei palloni dovrebbe appartenere a un gruppo chiamato Northern Illinois Bottlecap Balloon Brigade, un gruppo di amatori, e costava 12 dollari. Ma, come raccontano i giornali, è stato abbattuto da missili con una spesa di circa 400 mila dollari.