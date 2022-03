Parte un missile "per errore": sfiorata la guerra nucleare, ma nessuna vittima

Disastro sventato solo per fortuna

Un missile che parte per errore, rischiando di provocare una tragedia. E’ l’incubo di qualunque esperto militare (e non solo) fin dai tempi del film “Wargames”, ma questa volta è successo veramente. Il governo dell’India ha dovuto ammettere di aver lanciato “per errore” un missile sul Pakistan.

Un incidente che il Ministero della Difesa di Nuova Delhi ha attribuito a una “disfunzione tecnica” e che non ha provocato vittime solo per una fortunata coincidenza. Il missile infatti si è schiantato nei pressi della città di Mian Channu, rischiando di scatenare una guerra tra i due Paesi, che già si sono scontrati in tre diverse guerre e che possiedono entrambi armamenti nucleari.

