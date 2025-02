Il medico orco ammette tutto: "Ho commesso atti odiosi". Trecento abusi, età media 11 anni

Il medico pedofilo a processo, ha ammesso 299 abusi (molti sono bambini)

In Francia è iniziato il processo a carico di Joël Le Scouarnec, l'ex chirurgo di 74 anni accusato di violenza sessuale nei confronti di 299 pazienti curati tra il 1989 e il 2014, l'età media delle vittime è di 11 anni. "Ho commesso atti odiosi" ha confessato di fronte alla corte del tribunale di Vannes, dove si è detto "perfettamente consapevole" di aver causato ferite "indelebili e irreparabili". Secondo le indagini, la vittima più giovane - riporta Il Corriere della Sera - aveva solo un anno, mentre la più anziana ne aveva 70. Le violenze avvenivano durante i controlli post-operatori o mentre erano sotto anestesia, motivo per cui molti non ricordano degli abusi subiti, scoperti solo dopo essere stati identificati dalla polizia. Il loro riconoscimento è stato possibile grazie ai diari ritrovati a casa di Le Scouarnec, dove segnava nomi, età e indirizzi delle vittime, descrivendo ciò che faceva loro e si diceva "felice" di essere un "pervertito" e un "pedofilo".

Il processo, che dovrebbe concludersi a giugno, non è il primo che l’ex medico deve affrontare. Definito il peggiore pedofilo della storia della Francia, sta già scontando una pena di quindici anni inflitta nel 2020 per violenza nei confronti di quattro bambini, tra cui due nipoti. Nonostante tutto, - prosegue Il Corriere - ha continuato a esercitare. Per questo le accuse vengono rivolte anche alle istituzioni francesi, criticate per non essere riuscite a proteggere i bambini abusati dal 2005 in poi. "Non posso tornare indietro — ha ammesso — ma ho il dovere di ammettere le mie azioni e le conseguenze che hanno avuto e che continueranno ad avere".