Trump esulta per le terre rare: "Zelensky viene venerdì a firmare. Un grosso affare"

Terre rare, trovato l'accordo Usa-Ucraina: cifre e dettagli

Mentre Trump e Putin continuano a trattare da soli per la tregua in Ucraina, Zelensky potrebbe molto presto andare alla Casa Bianca, ma non per parlare della pace ma di "affari". Sul tavolo c'è la richiesta degli Stati Uniti di un maxi risarcimento per tutte le spese militari sostenute. Kiev avrebbe concordato i termini di un accordo sui minerali con gli Usa, che il presidente Volodymyr Zelensky potrebbe firmare già venerdì a Washington, mentre gli europei si incontreranno mercoledì in videoconferenza per fare il punto su una possibile tregua nel conflitto in Ucraina. "Ho sentito che sarebbe venuto venerdì. Questo va decisamente bene per me. Vorrebbe firmarlo con me, e lo capisco: è un grosso affare, un affare molto grande", ha detto Trump martedì alla Casa Bianca.

Il presidente degli Stati Uniti ha chiesto all'Ucraina di dargli accesso alle sue risorse minerarie per compensare i miliardi di dollari di aiuti pagati dall'amministrazione del suo predecessore Joe Biden. Secondo un alto funzionario ucraino che martedì ha detto all'Afp che Kiev era pronta a firmare, gli americani hanno "rimosso tutte le clausole che non ci andavano bene, in particolare i 500 miliardi di dollari" che i minerali avrebbero dovuto riportare agli Stati Uniti. Washington svilupperebbe congiuntamente le ricchezze minerarie con l'Ucraina e le entrate da essa andrebbero in un fondo di nuova creazione che potrebbe essere "congiunto con l'Ucraina e l'America", secondo la stessa fonte.

Sul terreno, intanto, le forze russe continuano i loro attacchi. Il ministero della Difesa russo ha dichiarato di aver preso di mira "le infrastrutture dell'aeroporto militare". La Russia, che si è impadronita del 20% del territorio ucraino, insiste sul fatto che non fermerà le ostilità fino a quando i negoziati di pace non porteranno a un risultato che "le conviene": chiede che gli ucraini rinuncino all'adesione alla Nato e che le vengano cedute in tutto o in parte cinque regioni che occupa.