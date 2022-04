Russia, "Putin è malato e si dimette". Colpo di stato di palazzo

Russia, nessuna rivoluzione popolare ma un "colpo di stato di palazzo"



Vladimir Putin sarà deposto con un "colpo di stato di palazzo" pianificato dalla sua cerchia ristretta entro i prossimi due anni. Lo rivelano fonti delle principali intelligence occidentali in base a nuove informazioni acquisite a Mosca.

Mentre la guerra in Ucraina continua e le sanzioni colpiscono duramente la Russia, anche gli amici del presidente russo percepiranno il suo comportamento come "tossico" (usando il termine citato dalle fonti di intelligence), come una minaccia alle loro ricchezze e al loro potere, ritengono gli analisti, e sarà deposto.

La valutazione è stata fornita dagli analisti dell'intelligence Dragonfly, che ha previsto correttamente l'invasione russa dell'Ucraina.

Se l'Occidente inasprirà le sanzioni, "è molto probabile che il presidente Putin non sarà nella posizione in cui si trova entro i prossimi due anni".

Tuttavia, piuttosto che un movimento di massa come quello che ha rovesciato il colonnello Gheddafi in Libia, la fine di Putin verrà dall'interno.

Durante un briefing, Dragonfly ha affermato che, data la protezione intorno a Putin, è improbabile che si verifichi una tale ribellione o un colpo di stato da parte di spie e truppe.

Il destino di Putin è invece nelle mani della sua cerchia ristretta di sei amici, che includono élite militari, di sicurezza e commerciali.

Sono gli unici confidenti di Putin e gli sono stati incrollabilmente leali, fino ad ora.

Sergei Naryshkin, il direttore dei servizi segreti esteri della Russia, Sergei Shoigu, il ministro della Difesa, Alexander Bortnikov, ex capo del servizio di sicurezza interna dell'FSB, e Nikolai Patrushev, il presidente del Consiglio di sicurezza russo, sono tra questi.

Sergei Chemezov, il presidente della società di difesa statale Rostec, e l'oligarca Igor Sechin, il capo del conglomerato energetico Rosneft, sono entrambi membri del gruppo.

Lo yacht da 458 milioni di sterline di Sechin e la nave da 140 milioni di sterline di Chemezov sono stati confiscati in Spagna dopo che l'UE li ha sanzionati per collegamenti con Putin.

In Russia, questi "ragazzi" sono conosciuti come "siloviki", che si traduce come "uomini di forza".

Tutti avevano precedenti esperienze di lavoro con Putin, sia nel servizio di sicurezza del KGB dell'era sovietica che nel governo municipale di San Pietroburgo.

Sono motivati ​​dalla "moneta e dall'opportunità di spenderla, nonché dalla convinzione che l'impero russo sia tornato e che il presidente Putin lo stia guidando", secondo Dranonfly.