Putin è morto? Giallo a Mosca. Caos in Russia. Voci di golpe comunista

Putin è morto? Colpo di stato in Russia? Voci, rumor...



Vladimir Putin è morto? E' questo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a far trapelare la possibilità che Putin non sia più in vita. Zelensky ha affermato di non sapere con chi parlare in Russia per quanto riguarda i negoziati di pace perchè "non è sicuro che Putin sia ancora vivo".

Gli ha risposto il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov: "È chiaro che Zelensky preferirebbe che non esistesse nè la Russia, nè Putin. Sia l’una, che l’altra", ha coninuato Peskov, come riportano le agenzie russe, "sono per l’Ucraina e Zelensky un grosso problema. Ma prima che il regime ucraino si rende conto che sia la Russia, che Putin esistono, meglio sarà per un Paese come l’Ucraina", ha detto il portavoce del Cremlino.

Non molto tempo fa i media britannici avevano dichiarato che Putin fosse morto. Poi sono tornati indietro sui propri passi scrivendo che sarebbe morto a breve. Sull'onda della prima teoria, il Daily Star sosteneva che Putin avesse un gemello e che il Cremlino l'avesse sostituito: "Fonti dell'intelligence britannica Mi-6 riportano che il leader russo sia morto e che in realtà al potere ci sia il suo gemello o un sosia. I suoi discorsi? Sono pre-registarti". Anche il capo della direzione dell'intelligence del ministero della Difesa ucraino, Kyrylo Budanov, condivide l'opinione che il dittatore russo utilizzi "cloni" per le apparizioni pubbliche.

Voci, sospetti, rumor. E sulla stampa internazionale impazzano le ipotesi golpe militare in Russia, di presa del potere dell'esercito o addirittura di una parte di forze armate che vorrebbero tornare alla Russia comunista. Insomma, c'è perfino l'ipotesi di un colpo di stato comunista.