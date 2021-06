Putin propone un partenariato globale con l'Europa

“Lo voglio ribadire ancora una volta: la Russia è a favore del ripristino di un partenariato complessivo con l’Europa”. È quanto scrive Vladimir Putin in un articolo scritto in occasione dell’80esimo anniversario dell’invasione nazista dell’Unione sovietica, pubblicato in esclusiva dalla Zeit. Nel lungo testo, il presidente russo affronta alcune delle tematiche più ampie dei difficili rapporti tra Mosca e Occidente, in particolare l’Ue: “Ci sono molti temi di comune interesse”, aggiunge il capo del Cremlino: “La sicurezza e la stabilità strategica, la salute e l’istruzione, poi la digitalizzazione, l’economia energetica, la cultura, la scienza e la tecnologica, le soluzioni per il clima ed i problemi ambientali”. Tutto un ventaglio di questioni sulle quali Putin propone nientemeno che “una collaborazione equa e creativa. Questo viene sottolineato anche nella nostra proposta di creare uno spazio comune di cooperazione e sicurezza dall’Atlantico al Pacifico, che possa comprendere diversi formati di integrazione, tra cui l’Unione europea e l’Unione economica euroasiatica”.

Secondo Putin, “il mondo si sviluppa in modo dinamico e viene confrontato con sempre maggiori sfide e minacce. E semplicemente non possiamo più permetterci di trascinarci dietro il peso di precedenti equivoci, offese, conflitti ed errori. Un peso che ci impedisce di risolvere i problemi attuali”. Da parte sua, il capo del Cremlino afferma che “siamo convinti che dobbiamo ammettere e correggere tutti questi errori”. L’apertura di Putin appare molto vasta: “Il nostro obiettivo comune è di stabilizzare la sicurezza del continente e uno spazio comune per una cooperazione equa e uno sviluppo collettivo della prosperità dell’Europa e di tutto il mondo senza senza linee di confine e in uno spazio unitario”.