La Russia vuole ricostruire l'Urss. Anche Estonia, Lettonia e i Balcani

Russia-Ucraina, l'allarme della ministra degli Esteri britannica Liz Truss



Il presidente russo Vladimir ''Putin non si fermerà all'Ucraina''. Lo ha affermato la ministra degli Esteri britannica Liz Truss nel corso di una intervista al 'Mail on Sunday', nella quale sostiene che il presidente russo sta tentando di ricostruire l'Unione Sovietica. ''Questo è il momento più pericoloso per la sicurezza europea dagli anni '40. Dobbiamo prepararci allo scenario peggiore. La Russia ha dimostrato di non prendere sul serio la diplomazia'', ha detto Truss. L'Occidente, ha proseguito, deve fermare Mosca o Putin cercherà di "riportare l'orologio indietro alla metà degli anni '90 o anche prima". Truss ha citato l'ipotesi di annessione alla Russia degli stati baltici, come Estonia e Lettonia, e i Balcani occidentali, che comprendono Serbia e Albania.

Ucraina, Johnson: Mosca pianifica più grande guerra in Ue da 1945 - La Russia sta pianificando "la più grande guerra in Europa dal 1945". Lo ha detto il primo ministro britannico Boris Johnson in una intervista alla Bbc, riportata sul sito del network. "Tutti i segnali ci dicono - ha aggiunto Johnson, a margine dell'incontro di Monaco - che in qualche modo il piano è già iniziato" e le persone devono capire "il costo assoluto in termini di vite umane" che un'invasione comporterebbe.



UCRAINA: STOLTENBERG, 'RUSSIA PREPARA ATTACCO SU LARGA SCALA' - Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ritiene che la Russia stia pianificando un attacco su "larga scala" in Ucraina e questo sarebbe confermato anche dal fatto che "non sta ritirando le truppe" come sostenuto nei giorni scorsi. "Il rischio di un attacco russo contro l'Ucraina è molto, molto alto", ha detto in un'intervista all'emittente tedesca, definendo poi "segnali preoccupanti le crescenti violazioni del cessate il fuoco (nel Donbass, ndr), le false denunce di un presunto genocidio nelle aree controllate dai separatisti e l'evacuazione della popolazione della regione verso la Russia".

Ue, Occidente tende ramo d'ulivo, Russia ammassa truppe - "Gli Alleati occidentali non possono continuare ad offrire per sempre ramoscelli d'ulivo mentre la Russia conduce test missilistici e ammassa le truppe lungo il confine con l'Ucraina". Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ponendo ai partecipanti della conferenza di Monaco sulla Sicurezza questa domanda: "il Cremlino vuole il dialogo"?.

UCRAINA: RUSSIA, INTELLIGENCE USA E GB NON SONO CREDIBILI - L'intelliigence americana e britannica non sono credibili rispetto agli avvertimenti che lanciano per l'Ucraina. Lo ha detto il vice rappresentante permanente della Russia presso le Nazioni Unite, Dmitry Polyanskiy, citando a sostegno della sua tesi ''i tanti errori commessi in Iraq'' dai servizi di intelligence di Londra e Washington.



