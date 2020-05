Recovery plan, il Cdx va in frantumi: FI vota con M5s e Pd al Parlamento Ue

Recovery plan, il Cdx si spacca sul voto in Europa

Questa mattina il Parlamento europeo ha votato il testo finale della risoluzione sul Recovery Plan, il pacchetto da 2.000 miliardi di euro per combattere le conseguenze della pandemia di Covid-19 nell’Ue. Come scrive Policy Europe, mentre i risultati finali verranno annunciati solo alle 13,15, è già noto che gli eurodeputati italiani si sono divisi seguendo logiche diverse dalle alleanze politiche italiane. Le forze di Governo - Pd, M5s e Italia viva - si sono schierate a favore del testo.

A votare 'sì' è stata anche Forza Italia, parte del gruppo parlamentare del Partito popolare europeo, che ha sostenuto il testo congiunto, firmato anche da Socialisti e Democratici, Renew Europe, Verdi e Conservatori e Riformisti. Gli eurodeputati di Fratelli dItalia hanno invece annunciato l’astensione sul testo finale. Manca all’appello la dichiarazione di voto della Lega, che ha comunque criticato aspramente il testo e presentato una risoluzione alternativa, con primo firmatario il presidente del gruppo parlamentare Identità e Democrazia, Marco Zanni.

Ue, Commissione posticipa la proposta sul Recovery Fund al 27 maggio

Nuovo slittamento per la proposta della Commissione europea sul Recovery Fund e il quadro finanziario pluriennale. Il collegio dei commissari dovrebbe adottare il Piano per la ripresa e la nuova proposta per il bilancio 2021-2027 dell'Unione europea il 27 maggio. Lo ha annunciato il portavoce della Commissione, Eric Mamer. "L'adozione e' prevista per il 27 maggio", ha detto il portavoce. Inizialmente la proposta era attesa per il 6 di maggio. Poi la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, aveva indicato la seconda o la terza settimana di maggio.