Referendum sui monopattini a noleggio, stop di Parigi: l'89% non li vuole più

Basta monopattini a noleggio per le strade di Parigi: il referendum parla chiaro

I parigini proprio non li digeriscono i monopattini a noleggio. Lo dimostra il risultato del referendum consultivo sul gradimento dei due ruote elettrici. Infatti, l’89% delle preferenze espresse dai cittadini chiede lo stop alla circolazione dei 15 mila “trottines” , che già da tempo scorrazzano a tutta velocità, per le strade ma anche su marciapiedi tra i “quai” parigini.

Lo sharing dei monopattini - da poter noleggiare anche solo pochi minuti - sono di proprietà di tre diverse imprese: Lime, Dott e Tier e le concessioni scadranno il 31 agosto. Il Consiglio, guidato dalla sindaca Anne Hidalgo, pur avendo la facoltà di non rinnovarle ma ha deciso di organizzare una votazione popolare per mitigare la sfiducia democratica nelle istituzioni che, per motivi sempre più evidenti, è ai minimi storici. Alle urne erano attesi 1,3 milioni di cittadini ma solo un decimo di questi sono andati a votare.

Parigi e i monopattini a noleggio: sostenibili ma pericolosi

Il governo li introdusse cinque anni fa come mezzo di trasporto efficiente e a basso impatto ambientale. Sono stati accolti con grande entusiasmo dalla fascia più giovane della popolazione parigina ma i dati del consiglio comunale sugli incidenti stradali destano preoccupazione. Nel 2022 infatti sono stati registrati 439 incidenti - 3 mortali - il triplo in più del 2019. David Belliard, l’assessore ai trasporti di Parigi, ha aggiunto: “Un terzo di questi incidenti si conclude con un ricovero in ospedale".

Anche una ragazza italiana di 31 anni perse la vita in questo modo nel giugno 2021. Miriam, originaria di Capalbio, fu investita mentre stava passeggiando lungo le rive della Senna in compagnia di un’amica; due donne a bordo si dileguarono. La giovane morì dopo tre giorni di coma.